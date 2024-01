Brucia un garage a Sant'Antonino di Susa: evacuate alcune persone che abitavano lì vicino

Evacuate alcune persone nel pomeriggio di oggi a Sant'Antonino di Susa, in val di Susa, a causa di un incendio che ha interessato un garage che si trovava a poca distanza da un altro palazzo.



Ancora da appurare la dinamica e le cause che hanno portato al rogo, ma sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, per sicurezza, hanno fatto allontanare alcune persone che in quel momento si trovavano all'interno dell'edificio.



Spente le fiamme dalle squadre dei vigili del fuoco, sono seguite le operazioni di smassamento.



A causa delle fiamme, l'Anas ha provveduto anche alla chiusura di un tratto di strada lungo la provinciale per scongiurare ogni possibile rischio.