La testimonianza di un deportato di Mauthausen: tanti appuntamenti ad Alpignano per la Giornata della Memoria

Tanti appuntamenti ad Alpignano in occasione della "Giornata della Memoria". Il 26 gennaio, alle 17.30 al Salone Cruto di via Matteotti 2, presentazione del libro “Siamo liberi” di Gustavo Meltzeid, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. Interverranno: il figlio Guglielmo, professore Ermis Segatti, Susanna Maruffi Presidente della sezione ANED di Torino, Giuseppe Bonfratello del Centro di documentazione "Antonio Labriola" e il Sindaco di Alpignano, Steven Giuseppe Palmieri.

Saranno letti alcuni brani da Oliviero Corbetta, regista e attore e dai ragazzi del Gruppo Teatrale Amatoriale "Rossa Primavera".

Dal 25 al 28 gennaio - Salone Cruto

Mostra "K.L. Mauthausen" dei disegni realizzati da Gustavo Meltzeid dopo la sua prigionia nel lager di Mauthausen. Il Gruppo Pittorico Gian Luca Pinzi esporrà dei quadri a tema.

Gli orari della mostra:

- giovedì 25 e venerdì 26, dalle 9 alle 13 (Riservato alle scuole);

- Sabato 27 e domenica 28 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Gli studenti saranno accolti dal presidente della sezione ANPI di Pianezza, Romano Vignolini e dal referente della Sezione Intercomunale ANPI di Alpignano, Falvio Cristante.

Martedì 30 gennaio – Ore 20.30 - Biblioteca comunale



“Gruppo di lettura per il Giorno della Memoria”

Per la prima volta, nell'ambito delle iniziative organizzate per il Giorno della memoria, la biblioteca propone il gruppo di lettura, dedicato ad approfondire il tema della Shoah attraverso la lettura di due romanzi di Helga Schneider "L'albero di Goethe" e "La baracca dei tristi piaceri".

Il gruppo si riunirà il 30 gennaio alle 20:30 e sarà l'occasione anche per definire modalità e temi per un eventuale nuovo ciclo del gruppo di lettura della biblioteca. Si può partecipare avendo letto entrambi i libri proposti o anche uno solo, si potranno fare approfondimenti grazie al confronto con altre opere di Helga Schneider o di altri scrittori, ma ci si potrà unire al gruppo anche come ascoltatori.

Il programma sul sito comunale https://www.comune.alpignano.to.it/crmXF