Centra con l'auto un ciclista e scappa: 67enne rintracciata e denunciata dalla Polizia locale di Grugliasco

La Polizia Locale di Grugliasco ha rintracciato, grazie alle telecamere presenti in zona e a un frammento di carrozzeria rinvenuto sul luogo del sinistro e risultato mancante all'accertamento sull'auto, D.M. di 67 anni, la conducente della vettura che nelle scorse settimane ha causato un incidente stradale in via Andrea Costa, provocando lesioni a un ciclista di 37 anni.

L'infortunato, che si è sempre dimostrato lucido, ha riconosciuto il tipo di auto, ma non è riuscito ad annotare il numero di targa, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli, dove è stato dimesso con 60 giorni di prognosi. L'incidente è nato per il mancato rispetto di una precedenza a una intersezione, da parte della conducente dell'auto.