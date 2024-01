Skin torna a Le Gru e inaugura la nuova Piazza Sud

L’imponente percorso di restyling che ha portato nel novembre 2022 all’inaugurazione della nuova “Piazza Nord”, completa ora la seconda fase: dal 10 al 17 febbraio Le Gru organizza una settimana di eventi per svelare al pubblico anche “Piazza Sud”, il secondo grande spazio ristrutturato del Centro, nel quadro di un progetto che porterà a un mall completamente rinnovato e avveniristico: sarà una grande festa!



Una cupola di vetro e acciaio che porta all’interno la luce del cielo, nuove strutture e materiali che richiamano la natura, scale mobili di ultima generazione, toilette di design, aree relax e un progetto che mette al centro l’efficienza energetica, per un’esperienza di shopping sempre più spettacolare e accogliente nel più grande, importante e storico mall del Piemonte. Grazie al restyling affidato ai migliori architetti internazionali a Le Gru lo shopping vive una nuova prospettiva: tantissimi negozi per stupirsi con proposte sempre nuove - nel 2023 ci sono stati più di venti fra restyling o aperture di nuovi punti vendita, fra i migliori e più interessanti brand italiani e internazionali, moltissimi in esclusiva per il Piemonte – e un’esperienza culinaria tutta da provare in un vero e proprio viaggio tra le specialità italiane e del mondo in qualunque momento della giornata.



L’inaugurazione della nuova Piazza Sud durerà 7 giorni, dal 10 al 17 febbraio. In pieno stile Le Gru, ci saranno eventi per tutti i gusti e le età: famiglia, intrattenimento, giochi, arte, sociale, grande spettacolo.



Da sabato 10 a martedì 13 febbraio il Carnevale di Le Gru: spettacoli di giocoleria, magia, giochi, danza e intrattenimento gratuito per tutti i bimbi, in maschera e no!

Per festeggiare San Valentino, fra il 10 e il 14 febbraio, gli innamorati saranno accolti da uno splendido allestimento per scattare o scattarsi romanticissime fotografie.

Giovedì 15 febbraio verrà organizzata una vera e propria asta in occasione della XXIII Giornata mondiale contro il cancro infantile, il cui ricavato sarà interamente devoluto a UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV per il sostegno di bambini e adolescenti in cura presso l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e le loro famiglie. Con la partecipazione di tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo verranno bandite le quattordici opere della strabiliante mostra GRULand di Donato Sansone, che ha trasformato i cantieri del restyling di Piazza Sud in istallazioni artistiche nel corso del 2023, realizzate con stampa lenticolare multiframe.



Non può mancare l’appuntamento con una grande star internazionale: la travolgente SKIN torna a Le Gru con un incredibile dj set venerdì 16 febbraio dalle 22.30 nell’appuntamento intitolato “Wow Night 2”: una serata gratuita e indimenticabile (iscrizioni sul sito legru.it/wow fino a esaurimento posti) che trasforma la nuova Piazza Sud, dopo la chiusura del centro, in una incredibile discoteca.

Skin è una vera e propria star del rock inglese, ma è anche un'icona della moda, una rinomata DJ, un'attrice e un'attivista. Nata e cresciuta a Brixton, nel sud di Londra, è una presenza rivoluzionaria da quando, a metà degli anni '90, ha travolto il mondo della musica internazionale con con gli Skunk Anansie. Ma oltre alla voce e alla presenza scenica unica, Skin ha una vera e propria passione per il djing. Da quando nel 2009 le è stato venduto un vecchio mixer Pioneer dal suo amico e leggendario DJ Damien Lazarus, è una dj affermata, che suona techno, tech house e minimal in tutto il mondo in locali classici come Output a New York, Sound Nightclub a LA e Fabric a Londra. Ha anche pubblicato musica techno sotto le spoglie di Juvenal su Mood Records di Nichole Moudaber (2016) e attualmente ha una collaborazione con Nicole chiamata #Breed, un LP di 5 brani di brani techno originali e un album di remix #BREEDRMXS che contiene remix di alcuni dei nomi più importanti della musica dance come Jamie Jones, Carl Craig, Pan Pot e Scuba per citare alcuni.



Sabato 17 febbraio, sempre dopo l’orario di chiusura del Centro, la festa è tutta per i retailers e i lavoratori di Le Gru: quasi 1500 persone che ogni giorno rendono unica l’esperienza di tutti coloro che scelgono il grande mall di Grugliasco, in ogni momento dell’anno, un luogo unico e speciale.

Per info: https://le-gru.klepierre.it/