Nichelino, svaligiata una casa in via Damiano Chiesa: colpo da 10 mila euro

Il nuovo anno è iniziato malissimo per una famiglia residente in via Damiano Chiesa, a Nichelino. Nei giorni scorsi la casa è stata svaligiata dai ladri, che sono entrati in azione quando sapevano di non trovare nessuno e poter agire indisturbati.

Colpo da 10 mila euro

Evidentemente il piano era stato architettato da tempo: i malviventi hanno portato via oggetti soldi, gioielli e preziosi per un valore stimato di circa 10 mila euro. Per i proprietari, al rientro, la brutta sorpresa: ora su quanto accaduto indagano i carabinieri, anche per capire se esista un legame con altri episodi analoghi avvenuti nel periodo delle feste nella cintura sud di Torino.

Indagano i carabinieri

La rabbia dell'anziana signora che si è vista svuotare la casa è stata tanta: "Hanno rubato l'oro di mia mamma e di mia nonna". I ricordi di una vita svaniti nel giro di pochi minuti.