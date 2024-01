Entro l'estate al via la gara per la metro 2 di Torino: nel 2032 i primi vagoni da Rebaudengo a Politecnico

Entro l'estate al via la gara per la metro 2: nel 2032 i primi vagoni da Rebaudengo a Politecnico

Partirà entro l'estate la gara per l'assegnazione dei lavori per la prima tratta della linea 2 della metropolitana di Torino, dalla stazione Rebaudengo al Politecnico: 10 chilometri di tracciato, con tredici stazioni e un deposito officina completamente interrato. I primi mesi del 2025 saranno dedicati all’aggiudicazione dell’appalto e al progetto esecutivo per dare il via al lavori nella seconda parte dell’anno.

Metro al via nel 2032

L’obiettivo è quello di veder partire il primo convoglio nel 2032. Un programma condiviso con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in città per il viaggio inaugurale della tratta ferroviaria Torino-Ceres, la cui presenza sotto la Mole è stata l'occasione anche per fare il punto sulle estensioni a nord e a sud dell’attuale tracciato, ancora in attesa di finanziamento, che consentiranno di raggiungere San Mauro in una direzione e Mirafiori nell'altra.

Commissari per Parco Salute e Metro 2

“La linea 2 è un'opera fondamentale nel processo di trasformazione e ripartenza della città su cui siamo al lavoro come amministrazione – ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - In questi mesi - ha aggiunto - sono stati fatti importanti passi avanti grazie ai fondi stanziati e alla recente nomina di un commissario straordinario da parte del Governo, accelerando le procedure".

“Il nostro obiettivo a Torino - ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - era mettere in sicurezza le due opere strategiche per la città: il Parco della Salute e la seconda linea della metropolitana. Per farlo, insieme come Regione e Comune di Torino, abbiamo chiesto e ottenuto l’intervento del governo che ha nominato due commissari, con una legge dello Stato che assegna loro poteri straordinari e li mette nelle condizioni di offrire garanzie sul rispetto dei tempi". "Questa è una città - prosegue Matteo Salvini - che si approccia con pragmatismo e buon senso ai temi climatici, offrendo alternative e non affrontando il tema in modo punitivo". "In una città come Torino, - ha aggiunto - è demenziale essere pregiudizialmente contro le auto". E sulla metro 2, il ministro dei Trasporti ha osservato: "Questa è sostenibilità: non fare la guerra alle auto, ma lavorare per dare un'alternativa".

Riqualificato il Trincerone

“La prima sfida che ci attende – ha detto il commissario straordinario Bernardino Chiaia - è quella di preparare delle gare che consentano di dotare la città, in tempi brevi e certi, di un'infrastruttura moderna con la miglior tecnologia possibile presente sul mercato nel momento della sua messa in esercizio".

Il primo tratto della linea 2 della metropolitana è stato finanziato con due atti legislativi diversi per un totale di 1,8 miliardi di euro.

L'opera consentirà il recupero del cosiddetto Trincerone che verrà coperto per permettere la creazione interrata delle stazioni Corelli, San Giovanni Bosco e Giulio Cesare e ne consentirà la riqualificazione nella parte superficiale per 67mila metri quadrati dove troveranno posto oltre 700 alberi, si svilupperanno 4,5 chilometri di piste ciclabili e verranno realizzate aree di socializzazione e per lo sport.

-10% auto sulle strade

Secondo gli studi preliminari, ogni giorno la linea 2 porterà una media di 113.500 passeggeri, con un -10% di auto sulle strade.