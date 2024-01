Settimo Torinese, 300 persone per la serata in musica che ha ricordato Vittorio Savoia [FOTO e VIDEO]

Ieri sera c'erano circa 300 persone, alla Suoneria-Combo Club di Settimo Torinese, per ricordare Vittorio Savoia, il giornalista morto all'età di 37 anni, lo scorso 18 ottobre. Un decesso che ha lasciato sgomenta la comunità settimese, ma anche le tante persone e i colleghi che negli anni hanno conosciuto e amato Vittorio.



La serata, intitolata Sul Palco per Vitto, ha richiamato a esibirsi in un concerto di beneficenza (a favore della Fondazione Specchio dei Tempi) musicisti come gli Statuto, Ukulele Turin Orchestra, Fusaro, Dj Pava e i Superflamba. E accanto alle parole e alla commozione - con più di qualche lacrima a solcare i visi di chi era sopra e ai piedi del palcoscenico - tre ore abbondanti sono volate via in un attimo, rendendo omaggio a Vittorio per un appuntamento che, sperano gli organizzatori, potrebbe diventare a cadenza annuale.





Sul palco, a condurre la serata,, mentre tra gli interventi c'è stato anche quello di, presidente dell'Ordine piemontese dei giornalisti, che ha annunciato il conferimento alla memoria, per Vittorio Savoia, del tesserino professionale.

Dal rock allo ska, passando per la musica cantautoriale e il pop rivisitato, il pubblico ha dimostrato di apprezzare l'evento e ha voluto, ancora una volta, ribadire quanto Vittorio fosse amato e apprezzato, sul territorio (e non solo). Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni che hanno preferito però rimanere in seconda fila, manifestando la loro vicinanza in forma strettamente privata.