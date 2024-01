"Ti mangio le budella": insulti e minacce all'autista di un tram del Gtt

Ancora violenza sui mezzi di trasporto in città. L’ultimo episodio si è verificato questa mattina verso le 6 su un tram del Gtt. L’accaduto è stato ripreso in video dall’autista ed è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook Tranvieri di Torino.

Nella registrazione si vede un uomo che prende a testate e pugni il vetro che separa l’autista dai passeggeri. Insulti e violenza per un presunto atto di razzismo “Sei razzista, paga", urla l’uomo mentre prende a pugni il vetro ferendosi nel mentre. “Ti mangio le budella, non sai contro chi ti sei messo” sono solo alcuni degli insulti rivolti all’autista, il quale è stato costretto a interrompere la corsa fino all’intervento della polizia.

Una volta giunto sul posto un graduato della centrale operativa SIS, l'uomo si è poi deciso a scendere dal tram ed è stato allontanato.

"Occorre evitare che si verifichino di nuovo episodi di questo genere - spiega Michele Schifone di Faisa Cisal - e soprattutto non può passare l'impunibilità. L'intervento in questi casi delle forze dell'ordine deve essere immediato anche solo per poter fare una denuncia a piede libero".

"Dobbiamo prendere atto che, ormai, autisti e controllori dei mezzi GTT svolgono a tutti gli effetti un mestiere pericoloso e il violento tentativo di aggressione di questa mattina, con gravi insulti e minacce, ai danni di un autista della Linea 3 a Torino lo conferma", ha commentato il consigliere regionale Silvio Magliano. "Il problema è ormai cronico, episodi simili si registrano con una frequenza sconcertante. Esprimo piena solidarietà all'autista aggredito e ribadisco l'impegno a portare nuovamente il tema della sicurezza del personale GTT in Consiglio Regionale del Piemonte".