Una centenaria a Volpiano: Maria Raimondo festeggiata dal sindaco Panichelli

Il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli ha incontrato lunedì 22 gennaio Maria Raimondo, per festeggiare con lei il centesimo compleanno; è nata, infatti, a Volpiano il 17 gennaio 1924, e il sindaco le ha consegnato, a nome della comunità, un attestato di congratulazioni. All’incontro era presente il figlio di Maria Raimondo, Adriano Arietti, che ha sottolineato "il grande senso del lavoro che mia madre ha avuto sin da ragazza e che mi ha trasmesso come premessa per riuscire nella vita".

"Avere l’opportunità - commenta il sindaco Panichelli - di incontrare, dialogare e farsi raccontare aneddoti volpianesi da persone come Maria è un'esperienza meravigliosa che arricchisce sempre".