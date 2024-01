Giornata della Memoria 2024: al Museo del Cinema la proiezione di Tales of the March

In occasione della Giornata della Memoria, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa con Rai Cinema a un progetto educativo multipiattaforma sulle Marce della morte.

Il 27-29 gennaio e dal 28 febbraio al 1° aprile 2024, presso la sala VR2 all’interno del Museo, verrà proiettato Tales of the March, un cortometraggio in VR dedicato al ricordo delle vittime dell’olocausto che persero la vita durante l’inverno tra il 1944 e il 1945.

Realizzato da Stefano Casertano e prodotto da Daring House in associazione con Studio Deussen e in collaborazione con Rai Cinema, il cortometraggio viene reso disponibile in anteprima dal 26 gennaio sulla piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale The Nemesis, all’interno del metaverso di Rai Cinema. Decidendo di guardare il cortometraggio sulla piattaforma di The Nemesis gli spettatori avranno accesso anche alla mostra virtuale, che comprende documenti storici, foto e interviste che restituiscono il ritratto approfondito di un capitolo ancor più tragico della storia dell’Olocausto.

Il cortometraggio "Tales of the March" sarà inoltre anche disponibile a partire dal 27 gennaio nella sua versione lineare su RaiPlay, mentre la versione in realtà virtuale sarà fruibile sull'app Rai Cinema Channel VR.

Nell'inverno tra il 1944 e il 1945 le SS costrinsero quasi un milione di prigionieri a lasciare i campi di concentramento e marciare verso la Germania centrale, senza cibo o riparo dal freddo. Si tratta dell'ultimo atto dell'Olocausto, noto come le "Marce della Morte". L'esperienza immersiva "Tales of the March" ricostruisce per la prima volta in fiction una di queste marce, basandosi sui racconti dei sopravvissuti.

