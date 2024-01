Sul palco dello sPAZIO211 arrivano i Bachi da Pietra

Venerdì 26 gennaio alle ore 21 i Bachi da Pietra in concerto allo sPAZIO211.

"È una guerra e questa è una battaglia" Così esordiva il primo disco dei Bachi da Pietra nel lontano 2005, primo segno nella pietra ad opera di quella multiforme creatura nata dalle menti - e tra le mani - di Giovanni Succi e Bruno Dorella.I BACHI DA PIETRA sono Giovanni Succi (ex Madrigali Magri, ad oggi attivo anche con il progetto solista), Bruno Dorella (ex Wolfango, attualmente Ronin, Sigillum S e OvO) e, dal 2021, Marcello Batelli (ex Il Teatro Degli Orrori, attualmente Non Voglio Che Clara). “ACCETTA & CONTINUA” è l’ottavo album in studio dei Bachi Da Pietra pubblicato il 24 novembre 2023 per Garrincha, la cui discografia, partita da “Tornare Nella Terra” del 2005, conta anche un live, due EP e varie collaborazioni (Massimo Volume, Afterhours…).Come sempre su musica e testi di Giovanni Succi e arrangiamenti del gruppo, il progetto prosegue il nuovo corso di Succi, Dorella e Batelli, una band unica e non catalogabile nel panorama del rock italiano degli ultimi vent’anni con una discografia che traccia ormai una saga multiforme ma coerente, dall’estetica precisa e spesso spietata. In apertura il post hardcore/emo dei REBIS che suoneranno dal vivo il loro nuovo disco distribuito da Karma Conspiracy Records, I Dischi del Minollo e Scatti Vorticosi Records.

Per info: www.spazio211.com