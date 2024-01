La fiaccola delle Universiadi celebra il Barocco piemontese: "La Guarini" accenderà (a basso consumo) i Giochi 2025 [VIDEO]

Ai saluti del Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco sono seguiti gli interventi di Alberto Rainoldi, vicerettore per il Welfare la sostenibilità e lo Sport dell’Università degli studi di Torino, Leonz Eder, presidente Fisu, l'Assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, Riccardo D’Elicio, presidente Cus Torino, Alessandro Ciro Sciretti, presidente del Comitato Organizzatore Torino 2025.

Guarini, è proprio uno dei capolavori più innovativi di questo movimento. La Cupola è caratterizzata dalla composizione di esagoni concentrici che, sui sei livelli, si elevano verso l’alto con dei cestelli che permettono l’ingresso della luce, creando dei giochi illusori di luce ed ombra. Al centro del concept de “La Guarini” c’è proprio la citazione delle geometrie concentriche della Cupola e la tensione verso la luce. “La Guarini” è stata progettata in maniera tale da presentare una duplice funzione: è una fiaccola quando viene impugnata e un oggetto di illuminazione se appoggiata su un piano.

L'accensione del braciere

Il 20 settembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario, prenderà il via la Flame Relay dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, dove risiede il braciere delle Universiadi, la rassegna nata nel capoluogo piemontese nel 1959 col nome di Universiade grazie alla visionaria intuizione dell’allora presidente del CUS Torino Primo Nebiolo. Il 2018 infatti ha sancito un protocollo strutturato tra FISU e CUSI che ha inserito Torino come città sede della Fiamma del Sapere e in occasione di tutte le edizioni delle Universiadi, i Paesi organizzatori si recano a Torino per dare inizio ai propri Giochi attraverso l’accensione del braciere.

Questa sarà un’edizione speciale, in cui la Fiaccola dei Giochi partirà da Torino per presentarsi all’Europa, ripercorrere la storia delle Universiadi e ritornare in Piemonte, dove saranno pronti ad accoglierla gli studenti delle diverse province della regione. Il percorso si concluderà dove tutto ha avuto inizio, arrivando a Torino a poco meno di un anno da oggi, ovvero il 13 gennaio 2025, per accendere il braciere dei XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali.