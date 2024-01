Affidi, Grimaldi (Verdi Sinistra): "Giunta Cirio oscurantista, chi ha a cuore i diritti sia unito per difenderli"

"La delibera regionale sull'affido, partorita da Caucino con la benedizione di Cirio, è un capolavoro di oscurantismo e omofobia: bambini che vengono da situazioni di fragilità affettiva avrebbero bisogno di un uomo e di una donna. Possono al limite andar bene anche un single o una vedova, ma mai e poi mai una coppia o una persona omosessuale. Secondo Caucino non sono 'situazioni che un bambino può incontrare' nella sua vita. Ah no? Non sono 'un modello che vogliamo veicolare'.



Questo è certo, salvo che non si tratta di modelli, ma di forme di amore. Lo voglio ribadire: Cirio e la sua maggioranza sono questo. Non ci si unisce 'contro'? Di certo tutti coloro che lottano per l'estensione dei diritti e ne hanno fatto una propria bandiera dovrebbero unirsi per difenderli" - così il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.