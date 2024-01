Lo Russo: "A Torino sì a più zone 30 Km/h, ma illogico mettere limite in tutta la città"

“E’ illogico pensare di mettere il limite dei 30 all’ora in tutta Torino”. Il sindaco Stefano Lo Russo interviene netta sulle polemiche suscitate dal Ministro Matteo Salvini sulla “mobilità lenta”. Il leader del Carroccio, durante l’inaugurazione del rinnovata ferrovia Torino-Caselle, aveva attaccato il sindaco di Matteo Lepore dicendo che il limite di velocità a 30 Km/h a Bologna era stato disposto “per sentire meglio il canto degli uccellini”.

Lo Russo: "Aumentare zone 30"

Torino ormai da anni ha deciso di rallentare, se non stoppare, le auto davanti alle scuole. Anche nei controviali le macchine devono procedere a velocità moderata, ma né Appendino né Lo Russo hanno mai detto di voler imporre il limite dei 30 chilometri orari nel capoluogo.

“Noi vogliamo incrementare, - ha precisato questa mattina il primo cittadino ai microfoni di ToRadio - laddove ha senso farlo, le zone 30. Vuol dire non solo mettere dei cartelli, ma lavorare anche sulla sistemazione degli spazi superficiali e attraversamenti pedonali, per garantire la sicurezza: vogliamo farlo di concerto con il territorio”.

"Incidenti in calo"

“Dove è possibile, - ha poi aggiunto - è corretto ampliare le zone 30, ma non nell’ottica di estendere questo limite a tutta la città. Non è nostra intenzione al momento e non è neanche nel nostro programma”.

“Sul tema – ha proseguito – abbiamo un approccio non ideologico, ma pragmatico che riguarda caso per caso. Ci sono situazioni in cui è opportuno mettere le zone 30: gli incidenti stanno calando, quindi vuol dire che la strategia quella giusta. Ridurre la velocità ha anche un effetto di salvaguardia”.