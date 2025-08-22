Controesodo e Vuelta: weekend da bollino rosso sulle strade tra Liguria e Piemonte

Previsto un weekend di traffico intenso e rallentamenti, segnato dal controesodo estivo e dal passaggio de La Vuelta. Il rientro dalle vacanze coinvolgerà migliaia di automobilisti in transito sulle arterie principali della provincia di Cuneo e Torino.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, sulla rete viaria nazionale sono previsti picchi di circolazione da bollino rosso oggi, venerdì 22 agosto, nel pomeriggio; nella mattinata di sabato 23 e per l’intera giornata di domenica 24 agosto, quando le code verso i grandi centri urbani saranno inevitabili. Per agevolare la fluidità e la sicurezza del traffico, è in vigore il divieto di transito ai veicoli pesanti sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Il quadro complessivo conferma l’imponente mobilità estiva: dal 25 luglio, data di inizio dell’esodo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti.

Molti automobilisti hanno scelto le cosiddette “partenze intelligenti” durante i giorni feriali, contribuendo a distribuire i flussi, limitare le congestioni e viaggiare con maggiore sicurezza. Una strategia che ha dato risultati positivi, riducendo l’impatto dei bollini rossi e rendendo i percorsi più confortevoli.

In questo ultimo fine settimana di agosto, tuttavia, milioni di italiani sono attesi sulle strade per il rientro a casa e la ripresa delle attività lavorative. In Granda, dove al momento la situazione su strade a autostrade è comunque regolare, tra controesodo e grande ciclismo la raccomandazione resta una sola: prudenza e pazienza al volante.