Furto in casa a Ivrea, ventiseienne arrestato per rapina

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Ivrea e Banchette hanno tratto in arresto un ventiseienne italiano poiché gravemente indiziato di rapina.

Nei giorni scorsi, intorno alle 19.30, gli agenti del commissariato erano intervenuti in uno stabile della città per la segnalazione di un intruso nel palazzo che avrebbe aggredito un condomino. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo con un paio di scarpe in mano che alla vista degli agenti si è dato alla fuga nei giardini del quartiere. I poliziotti si sono messi all'inseguimento del fuggivo che ha saltato siepi attraversando i cortili adiacenti. Il tentativo di allontanarsi definitivamente si è interrotto quando uno dei poliziotti lo ha raggiunto e bloccato alcune centinaia di metri dopo. La persona fermata aveva con sé il portafoglio con i documenti di una persona che viveva nello stesso palazzo. Per terra, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le scarpe che l'uomo aveva in mano durate la fuga e poi risultate prelevate dall'alloggio nel quale si era introdotto.

Il richiedente ha poi raccontato ai poliziotti che prima del loro arrivo aveva sentito dei colpi provenire dal pianerottolo. Uscendo di casa, aveva visto la porta dell’alloggio accanto al suo danneggiata e sfondata, intravedendo all’interno un ragazzo. Quando aveva chiesto conto a quest'ultimo su cosa stesse accadendo, la risposta dell'intruso sarebbe stata di non intromettersi. Al successivo tentativo di far desistere il giovane, quest’ultimo lo ha aggredito. Nel corso della colluttazione, per garantirsi la fuga, il ventiseienne ha afferrato una matita e colpiva al volto il condomino, che riceverà poi cure mediche sul posto. L’autore del gesto a questo punto si è allontanato fino all'arrivo della polizia che lo ha fermato.