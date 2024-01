Associazione maitre italiani di Torino: confermata la fiducia ad Aldo Petrasso come fiduciario

Confermata la nomina a livello provinciale per l'Associazione maitre italiani ristoranti alberghi, sezione di Torino. Nei giorni scorsi, infatti, si sono tenute le elezioni del fiduciario Amira del capolguogo piemontese.



Gli associati hanno deciso di confermare la fiducia a chi aveva già svolto questo ruolo nel passato e hanno rieletto il fiduciario uscente, Aldo Petrasso. L'insegnante, in servizio presso IIS Giolitti Bellisario Paire di Barge, soddisfatto dell'esito della votazione, come primo obiettivo da raggiungere ha espresso la voglia di creare "collaborazioni con aziende ristorative del territorio per offrire un lavoro adeguato e con i giusti predisposti ai giovani".



Numerosi sono i progetti proposti da tutti i presenti e che saranno presentati nei prossimi mesi.