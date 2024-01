Mercato piazza Guala, il Comune tira dritto sul progetto che riduce il numero dei banchi

Il Comune di Torino tira dritto sul mercato di piazza Guala, nonostante una parte dei residenti chieda di rivedere il progetto. Anche perché la riqualificazione verrà effettuata con 700mila euro di fondi Pnrr, che impongono il via ai lavori entro la primavera 2024 e la fine obbligatorio del cantiere per metà del 2026.

Stalli ridotti a 51

La proposta della Città per piazza Guala prevede una riduzione da 106 stalli a 51, tutti sistemati all'interno della piazza attorno all'edicola per rendere il mercato più compatto. Cambierà dunque la viabilità. In via Piobesi non ci saranno più posti auto, ma resterà lo spazio mercatale, mentre il triangolo di strada verso via Onorato Vigliani torna a essere parcheggio con una ventina di posti auto.

La mappa

Lo spazio per gli ambulanti comprenderà in tutto: 2 stalli per i prodotti ittici, 9 per i produttori, 4 per il settore frutta, 8 per il settore alimentare, 23 per settore extra alimentare, 1 per i fiori, 4 per i battitori di prima rotazione, 2 stalli di seconda rotazione. Di sabato ci saranno anche 2 stalli ai battitura di prima rotazione e uno per la seconda rotazione, il quarto stallo non sarò assegnato.

Ad inizio dicembre 516 residenti hanno sottoscritto una petizione di iniziativa popolare che chiede di rivedere l’attuale progetto, chiedendo in alternativa l’utilizzo di una piazzetta vicina, già predisposta di fontanella e attacchi per l’energia elettrica, adatta alle necessità degli ambulanti.

La replica

L'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha difeso il progetto del Comune, replicando che negli scorsi mesi si è più volte confrontato con i mercatari e gli altri attori economici in campo. “Il sabato – ha poi precisato l’esponente della giunta – siamo giunti al 72% di stalli vuoti”. “I negozi di vicinato – ha poi aggiunto – pagherebbero per avere un mercato che funziona”. Favorevoli alla nuova sistemazione i rappresentanti degli ambulanti UBAT e GOIA

“La notizia positiva – ha osservato il Presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano – è che finalmente su piazza Guala atterrano delle risorse: ha bisogno di essere riqualificato, perchè non se la passa bene”. “Siamo contenti che il mercato, -ha aggiunto – oggi a macchia di leopardo possa essere accorpato: auspichiamo la stessa cosa per corso Spezia, che è in difficoltà”.

Miano ha poi rivolto un appello alla Città per un maggiore confronto sugli interventi di riqualificazione. “I tempi del Pnrr non consentono ampi margini di manovra: quello che è mancata è la condivisione. I cittadini vogliono entrare nel merito di come cambiano i territori” ha concluso.