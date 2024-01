Vandali in azione a Mirafiori sud: a fuoco l'area giochi del giardino Camilla Ravera di via Farinelli

A fuoco l' area giochi all'interno del giardino Camilla Ravera , nel quadrilatero tra via Farinelli e via Rodolfo Morandi. Questa notte ignoti hanno dato alle fiamme il castello di legno con scivolo e le altalene dello spazio per i bimbi, dedicato all'ex deputata, che si trova nel cuore di Mirafiori Sud.

La zona, pochi mesi fa, era stato oggetto di un'importante riqualificazione. Lo scorso 13 marzo ha infatti inaugurato il Punto 13 di via Farinelli, operazione promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l'adolescenza. Una iniziativa che ha restituito ad un'area di Mirafiori da tempo abbandonata e con molte saracinesche abbassate una nuova rinascita, con negozi e attività.

La chiusura della caserma dei vigili urbani

Da tempo, però, non esiste più il comando dei vigili urbani di via Morandi, che dava proprio sul giardino Ravera. Una presenza che rassicurava i cittadini e che faceva da 'deterrente' anche di fronte a episodi di vandalismo. Difficile pensare che, con la caserma ancora in funzione, qualcuno si sarebbe permesso di appiccare il fuoco in un luogo così vicino.

Nei prossimi mesi al posto dell'ex presidio dei vigili sorgerà la nuova sede di Its Energia Piemonte, ridando decoro ad una struttura non più utilizzata da oltre tre anni.