Passata la paura a Condove: i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio nonostante il forte vento

Alla fine i vigili del fuoco ce l'hanno fatta, avendo la meglio non solo sulle difficoltà a raggiugnere l'area interessata dalle fiamme, ma anche contro il forte vento che ha rinforzato ancora di più il rogo, nelle scorse ore.



Nel primo pomeriggio di ieri, però, i pompieri volontari di Almese - che sono intervenuti con due moduli boschivi, assieme alla squadra di Condove, l'autobotte di Borgone, quella di Susa e il Dos, oltre a numerose squadre AIB - sono riusciti a riportare in condizioni di sicurezza la zona interessata dall'incendio boschivo nel comune di Condove, in zona Prato Botrile.



Per raggiungere il luogo dove le fiamme si stavano espandendo sono stati necessari 45 minuti di cammino, mentre le folate di vento hanno fatto sì che l'incendio si allargasse notevolmente. Sul posto hanno operato due elicotteri regionali e nella serata le operazioni di spegnimento sono state interrotte riprendendo domattina.