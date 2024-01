Chiusura TE Connectivity, sciopero e incontro in Regione per salvare i 224 lavoratori

"Non possiamo dirci del tutto soddisfatti dell'incontro di ieri - ha commentato Giorgia Perrone, funzionaria Fiom di Collegno - abbiamo chiesto che intervengano con fermezza perché l'azienda resti sul territorio visto che ha capacità economiche ma abbiamo trovato Ministero e Regione ancora tiepidi rispetto alle nostre rivendicazioni. Vorremmo che prendessero le parti dei lavoratori per loro ma anche per le generazioni future che trovano un territorio con sempre meno aziende e sempre più piccole. Si può partire da qui, chiedendo a una multinazionale di rimanere su un territorio dove non hanno bilancio negativo. Loro fanno ragionamenti globali per massimizzare il profitto spostandosi in Cina e Stati Uniti, basandosi su previsioni che vedono la diminuzione del consumo degli elettrodomestici in Europa e quindi meno domanda di connettori".

Fim: "Decisione inspiegabile, l'azienda è in salute"