Cantieri di lavoro 2023-2024: 809 posti per il reinserimento lavorativo. Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Stanziati più di 4 milioni di euro per rinnovare e ampliare anche alle persone con disabilità il progetto per combattere povertà e disoccupazione”

Anche per l’anno 2024 la Regione mette a disposizione posti di lavoro negli enti pubblici locali (Comuni, Unioni di Comuni e organismi di diritto pubblico) per reinserire lavorativamente disoccupati, persone con disabilità e persone sottoposte dall’autorità giudiziaria a regime di restrizione della libertà personale. “Questo progetto - commenta il consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - è un ottimo esempio di come la Regione dia la possibilità a chi ha davvero voglia di reinserirsi nel mondo del lavoro di ottenere un impiego nel settore pubblico, di sostentare dignitosamente le proprie famiglie e di non rimanere inattivi a lungo. La grande novità che caratterizza i progetti di quest’anno è la presenza di 35 cantieri dedicati a persone con disabilità, che assegneranno 75 posti a fronte di un contributo regionale complessivo pari a 1.300.633 euro. I progetti totali saranno 189, ed assegneranno 809 posti di lavoro anche a disoccupati e detenuti. Nel Canavese saranno disponibili 3 posti a Chivasso e 1 posto a Balangero, Brandizzo e San Benigno per quanto riguarda le persone con disabilità. I posti per i disoccupati saranno suddivisi così: 8 nell’Unione Montana Gran Paradiso, 5 nell’Unione Montana Valli Orco e Soana, 2 posti ad Agliè, Balangero, Chivasso, Leinì e Torre Canavese, 1 posto a Caluso, Lombardore e Mazzé. In totale i cantieri per disoccupati sono 137 per 683 cantieristi, e il finanziamento totale ammonta a 2.542.800 euro. I posti disponibili per le persone con libertà condizionata sono 50 a fronte di 17 cantieri disponibili, tra i quali nel Canavese spiccano Ivrea e Borgiallo. I bandi per la selezione dei candidati saranno aperti nelle settimane a seguire, e l’investimento della Regione in questo settore corrisponde a 358.610 euro”.

Le attività affidate ai cantieristi sono svariate e riguardano temi come ambiente, decoro urbano, servizi alle persone: si va infatti dalle opere di rimboschimento alla cura del verde pubblico, passando per il ripristino di strutture e di infrastrutture pubbliche (arredi urbani, strade) o alla tenuta e al riordino di archivi comunali I cantieri, inoltre, possono prevedere momenti di formazione, per offrire alle persone nuove competenze e prepararle al reingresso nel mondo del lavoro. Il cantiere non instaura un vero e proprio rapporto di lavoro tra il soggetto inserito e l’ente, ma rappresenta un’opportunità per entrambi. Per il primo, un’integrazione al reddito e un’occasione di socializzazione e di apprendimento di competenze. Per il secondo un supporto nella realizzazione di opere di manutenzione dei beni pubblici e di servizio alla comunità. Le risorse stanziate dalla Regione Piemonte per la copertura dell’intera programmazione 2023-2024 dei cantieri è di 4,2 milioni di euro. Nel caso dei cantieri per disoccupati, garantiranno la copertura del 60% dell’indennità. Per quanto riguarda invece le persone in regime di restrizione della libertà la copertura è del 100%, mentre per le persone con disabilità, oltre al 100% delle indennità sostenute, è prevista la copertura di ulteriori spese di tutti i servizi integrativi, come quelli relativi a pasti, trasporti e formazione. L’elenco dei progetti approvati è consultabile sul sito della Regione Piemonte, nelle pagine della voce “Lavoro”.