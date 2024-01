Studenti incatenati per le borse di studio: "A marzo saremo senza un tetto sulla testa" [FOTO]

Tende e catene sotto la Regione. A protestare gli studenti universitari che continuano a chiedere alla Giunta regionale e a Edisu le borse di studio per i 1900 idonei rimasti esclusi. I fondi per questi ultimi dovrebbero arrivare a marzo, ma gli studenti manifestano da dicembre per denunciare l'impossibilità di pagare affitti, bollette e spese.

Bonifico partito in queste ore

Anche i beneficiari che avrebbero dovuto ricevere subito i soldi non sono ancora stati pagati. L'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino ha incontrato gli studenti per assicurare che i primi pagamenti sono partiti martedì e dovrebbero arrivare a breve. "Avevamo promesso che le borse di studio sarebbero state pagate a tutti i vincitori entro fine gennaio e così è stato - ha dichiarato -. Avevamo detto che, escludendo quei 1800 circa che non erano previsti nelle proiezioni che avevamo fatto e si sarebbero agganciati successivamente con le variazioni di bilancio, per tutti gli altri il bonifico sarebbe partito entro la fine di gennaio".

La protesta non si ferma