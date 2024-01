Lavori in corso a Beinasco: partiti i cantieri di riqualificazione a Fornaci e Borgo Melano

A Fornaci gli interventi sono concentrati soprattutto nel parco di Strada delle Lose: è in corso l'aggiunta di un'area fitness per la ginnastica all'aria aperta, un'area cani con la prima agility dog di Beinasco, oltre alla sistemazione di panchine ed elementi di arredo urbano, con in più uno spazio “arena” dedicato alle scuole per esperimenti di didattica all’aperto.

Terminato invece il ripristino della pista ciclabile, in terra battuta, alla quale si innesterà presto la nuova ciclabile di via Mascagni, che servirà i plessi scolastici e si collegherà al resto della rete ciclabile beinaschese. "Non solo: visto l’importante presenza attorno alle scuole, che da settembre ha visto l'arrivo anche dell'asilo nido, abbiamo deciso di implementare il numero di stalli di parcheggio", ha sottolineato il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Le opere a Borgo Melano