Sulla scia di 4 Ristoranti, nasce #4Biblioteche: la webserie alla scoperta delle realtà del territorio

Quattro biblioteche, quattro comuni piemontesi, quattro puntate per scoprire e raccontare questo universo da un punto di vista digitale: ecco “#4Biblioteche” il format video disponibile sul canale YouTube di Sapere Digitale, una webserie in quattro puntate in onda tra gennaio e febbraio 2024. Nato sulla scia del popolarissimo show di Sky Uno “4 Ristoranti” condotto dallo chef Alessandro Borghese e dedicato al mondo del food e della ristorazione, "#4Biblioteche" è, invece, un viaggio nel mondo di quelle che possono essere considerate le prime istituzioni culturali sul territorio, le biblioteche appunto.

Infatti a partecipare a quella che è stata pensata non come una gara, ma come un’occasione di confronto e di riflessione sulle buone pratiche da adottare sono la biblioteca "Tancredi Milone" di Venaria Reale, la biblioteca “Carlo Levi” di Torre Pellice, la biblioteca di Piobesi Torinese e la biblioteca “Giovanni Arpino” di Nichelino. Tutte realtà che si sono distinte per progetti digitali virtuosi e che hanno aderito ai corsi di aggiornamento e formazione proposti da Sapere Digitale - Educazione civica digitale in biblioteca promosso da Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana e Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.

Accompagnate da Valentina Aversano, Project Strategist esperta in editoria e da Augusta Giovannoli, coordinatrice del progetto Sapere Digitale, le bibliotecarie Manuela Corneo (Venaria), Alessandra Quaglia e Cinzia Piccato (Torre Pellice), Alessandra Maffiotti (Piobesi Torinese) e Loredana Pilati (Nichelino), salgono a bordo di un van che le porta a visitare ciascuna biblioteca per conoscere l’offerta digitale e le novità messe in campo dalle colleghe. Al termine di ogni esperienza nessuna biblioteca dà i voti alle altre e la stessa Valentina Aversano, qui nelle inedite vesti di tutor e conduttrice, non ha nessun potere di “confermare o ribaltare il risultato”, ma solo di stimolare una riflessione aperta.

Il viaggio è la conclusione di un percorso intensivo (sia online sia in presenza) pensato per valorizzare la comunicazione digitale delle biblioteche che le ha viste impegnate per diversi mesi. Ecco quindi che la biblioteca di Venaria racconta la sua esperienza con lo storytelling Instagram, quella di Torre Pellice spiega come è riuscita a sbarcare con successo su Tik Tok, la biblioteca di Piobesi Torinese che ha sviluppato un approfondimento, laboratori e una guida sulle app digitali per la lettura, mentre a Nichelino si lavora per contrastare la diffusione delle fake news nelle scuole.

La prima puntata di “#4Biblioteche” è stata pubblicata il 20 dicembre 2023 sul canale YouTube di Sapere Digitale e ha visto al centro la biblioteca "Tancredi Milone" di Venaria Reale. GUARDALA a questo LINK.

Dal 10 gennaio 2024 è online la puntata dedicata alla biblioteca “Carlo Levi” di Torre Pellice, il 24 gennaio 2024 è toccato alla biblioteca di Piobesi Torinese e il 7 febbraio 2024 sarà alla biblioteca “Giovanni Arpino” di Nichelino.

Alle riprese hanno partecipato anche Susanna Aruga (Social Media Manager del progetto Sapere Digitale) e Giovanni Gualtieri (Biblioteca Archimede). La regia e il montaggio sono di Gabriele Pappalardo e di Enrico Pignatta