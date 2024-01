Sito web: è ancora essenziale oggi?

Entrati nell’era digitale e dei social network che sembrano farla da padrone, alcune aziende si potrebbero chiedere se ha ancora senso avere un sito web. Moltissimi utilizzano solo e unicamente i social network per promuovere il loro business e non vedono quindi quale sia il senso di avere anche un sito web, ritenuto vecchio a fronte di nuovi metodi più immediati.

È bene dire fin da subito che questo modo di pensare non paga a lungo andare. La realizzazione di siti web in Ticino, infatti, resta ancora fondamentale perché la pagina web permette la comunicazione e la promozione aziendale. Un buon sito web è la base della presenza online di un’azienda e assicura più benefici, come quelli presentati di seguito.

Comunicare sempre e ovunque

Anzitutto, occorre capire che usando dei social network occorre sottostare alle loro regole che possono limitare contenuti e contatti. Invece, il sito è di proprietà e ognuno può farci ciò che vuole. Permette di essere disponibili 365 giorni l’anno e aperti h 24 per dare informazioni precise ed esaustive a utenti da ogni parte del mondo. Ovunque e in ogni momento, il sito permette di esser raggiungibili. Rappresenta un luogo virtuale, una vetrina sempre aperta dove trovare informazioni sull'azienda, sui beni e servizi in grado di coinvolgere l’utente in maniera più personale rispetto a quanto accade sui social.

Migliorare la reputation

Il ruolo di un sito internet è anche altro poiché contribuisce a rendere l’impresa più credibile e affidabile. Tramite una piattaforma ben progettata, l'azienda segna un confine con i principali competitor. Grazie alle recensioni e l'integrazione con i social network, le aziende riescono a costruire un rapporto di fiducia più stretto con gli utenti, migliorando la loro immagine e reputazione. Tutti i metodi per costruire un rapporto di fiducia con il cliente, partono naturalmente dal sito e ciò vale anche per la newsletter, altro mezzo di comunicazione e promozione che come il sito internet oggi viene un po’ bistrattato sebbene sia l'antesignano di tutto quello che sono oggi i social.

Promuovere la crescita

Un buon sito web ottimizzato per altre lingue e dispositivi mobili consente all'azienda di crescere nel mondo e accedere a nuovi mercati. Infatti, occorre ricordare che il sito web non è fatto solo e unicamente per i clienti ma anche per partner e fornitori che hanno bisogno di trovare informazioni complete e comunicate in maniera trasparente. Se trovano un'impresa solo sui social perché non ha un sito web, la riterranno poco affidabile. Il sito web ha una portata maggiore e veicola in sé un fattore di crescita da non sottovalutare.

In conclusione, sbaglia di grosso chi crede che si possa tranquillamente rinunciare a un buon sito internet che fa davvero la differenza perché fondamentale oggi per comunicare e promuovere l'azienda. Inoltre, svolge anche altri ruoli, tra cui migliorare la reputazione e favorire la crescita su altri mercati di ogni genere di business.