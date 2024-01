Ue, Coldiretti Piemonte: "Principio di reciprocità va integrato negli accordi di libero scambio"

Una delegazione della Coldiretti, guidata dal presidente Ettore Prandini, ha incontrato a Budapest István Jakab, presidente di MAGOSZ (agricoltori ungheresi) e Balázs Győrffy, presidente della Camera nazionale dell'Agricoltura per discutere le politiche agricole dell’Unione Europea.

“E’ necessario un cambiamento nella politica agricola dell’Unione Europea, considerando che le aspettative irrealistiche formulate nel Green Deal porteranno ad un drastico peggioramento della competitività degli agricoltori europei, penalizzando le produzioni agricole e agroalimentari di qualità e tradizionali come quelle italiane, e avvantaggiando ulteriormente l’import di cibo da Paesi con standards produttivi, sociali e ambientali inferiori – commentano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Tutto questo è inaccettabile e bisogna contrastarlo insieme a livello europeo, per questo motivo è importante rafforzare la cooperazione. Il principio di reciprocità dovrebbe essere integrato anche negli accordi di libero scambio, quindi i prodotti provenienti dall'esterno dell'Unione Europea dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti in termini ambientali, sanitari e nel rispetto delle norme sul lavoro vigenti nella Ue. E’ inaccettabile – concludono - l’approccio con cui l’Unione europea prende decisioni senza studi di impatto ed ecco perché è fondamentale che le rappresentanze europee del settore stabiliscano una più stretta collaborazione tra loro”.