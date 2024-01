I Comuni del Chivassese vicini ai lavoratori della Idrosapiens in crisi

“Siamo vicini ai cittadini dei nostri comuni vittime della crisi dell’azienda Idrosapiens Srl di Leini, non soltanto in questo momento, in cui più forte è l’ansia per il futuro, seguendo la vicenda direttamente e insieme, ma anche nel prossimo futuro, ponendo attenzione all’attivazione di tutti gli ammortizzatori sociali, nella malaugurata ipotesi che l’iter di licenziamento giunga a compimento, e soprattutto più avanti, per attivare tutti gli strumenti che la normativa prevede per favorire il re-inserimento nel mondo del lavoro e tutti i sostegni possibili una volta che gli ammortizzatori sociali avranno esaurito il loro effetto. Lo facciamo per i lavoratori di Idrosapiens ma non solo; siamo vicini nello stesso modo a tutti i cittadini dei nostri territorio per cui, presso altre aziende, siano in corso procedure di licenziamento o comunque si verifichino situazioni critiche”: i sindaci dei Comuni in cui risiedono i lavoratori a rischio licenziamento, Giovanni Panichelli di Volpiano, Elena Piastra di Settimo, Renato Pittalis di Leini, Paolo Bodoni di Brandizzo e Claudio Castello di Chivasso, esprimono la vicinanza ai loro cittadini e alle famiglie colpite da una situazione così penalizzante.

Le Amministrazioni coinvolte sono in contatto fin dalla giornata di venerdì con l’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, e in particolare con l’Assessore Elena Chiorino che si è da subito direttamente interessata alla vicenda, al fine di ottenere indicazioni di prima mano circa la convocazione del tavolo di crisi e le iniziative degli enti preposti.

Renato Pittalis, Sindaco di Leini, ha già programmato incontri sia con le delegazioni sindacali, sia con i rappresentanti dell’azienda.