Un'altra azienda chiude i battenti: la Idrosapiens di Leinì avvia il licenziamento per tutti i 48 dipendenti

Quarantotto licenziamenti in vista per la Idrosapiens di Leini. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi, quando l'azienda - che dal 1996 fa parte del gruppo tedesco Witzenmann - ha avviato la procedura di licenziamento per tutti i suoi 48 dipendenti. Per la precisione, si tratta di 44 addetti alle porte di Torino e altri 4 a Cormano.



L'azienda, fondata nel 1927, si occupa di giunti di dilatazione per il settore petrolifero (energia e gas), ma anche per l'aerospazio. Complessivamente, la multinazionale tedesca ha 4.300 dipendenti nel mondo e nel 2022 ha fatturato 730milioni di euro.



In queste ore si è tenuta l'assemblea dei lavoratori di Leini e mercoledì si terrà il primo confronto presso l’Unione Industriali di Torino. "La perdita di una realtà come Idrosapiens, specializzata nelle lavorazioni di grande precisione dove sono richieste importanti capacità e certificazioni specifiche, specializzata da anni nell’aerospazio dove, proprio in un momento in cui nella provincia di Torino si aprono nuove opportunità per questo settore, non può spiegare con la semplice teoria del crollo del mercato e del contesto internazionale reso difficile dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente la conseguente chiusura del sito di Leinì", dicono responsabili territoriali di Fim Cisl, Fabio Militto e Fiom Cgil, Marco Femia.