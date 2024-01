L'odissea sanitaria di Angelo Catanzaro per una visita di controllo: "Con il SSN curiamo i pazienti troppo tardi"

"Sono disabile, è cosa risaputa. Essere affetti da disabilità ha anche dei vantaggi, per esempio avere l'esenzione totale delle visite sanitarie e fare della prevenzione. Bello, non in Piemonte però e vi racconto il perché". Comincia così un post sui social di Angelo Catanzaro, consigliere comunale del Pd.

"Mia moglie è da un po' che insisteva per farmi fare delle visite di controllo, tra cui quella dall'oculista per valutare la possibilità di cambiare le lenti degli occhiali, si sa a 40 anni si inizia a invecchiare", racconta.

"Mi faccio fare l'impegnativa dalla dottoresse per una visita ovviamente con il mio codice esenzione C03, vado sull’ applicazione “Salute Piemonte “ provo a prenotare la visita e come prima disponibilità mi da 30 settembre 2025, si avete capito bene, non ho sbagliato anno, dopo qualche settimana ci riprovo e questa volta non mi dà nessuna disponibilità. Mia moglie visto l'andazzo questa settimana mi ha prenotato una visita privata, mi hanno fissato appuntamento dopo due giorni e ieri finalmente ho fatto la visita, pensando di farla in cinque minuti e poi andare a vedere le lenti nuove, ma l'oculista visitandomi mi dice che c'è un possibile distaccamento della retina all'occhio destro e mi suggerisce di andare immediatamente al pronto soccorso dell’Oftalmico per avere un ulteriore parere, così faccio. Dopo un'ora di attesa mi visitano e mi danno lo stesso risultato chiedendomi di tornare oggi per un ulteriore parere, faccio così e il dottore mi tranquillizza e mi dice di tornare tra 30 giorni per verificare le condizioni dell'occhio e di valutare un possibile intervento".