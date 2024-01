Nuovo produttore auto? Torino osserva interessata. Giorda: "Un cinese, o magari Tesla. Le condizioni ci sono"

C'è spazio per un nuovo produttore di auto, in Italia? Se ne parla sempre più insistentemente, anche negli uffici del Governo. E Torino osserva con interesse, per ovvi motivi. "Le condizioni di ecosistema per un nuovo produttore ci sono tutte. Abbiamo la seconda componentistica in Italia dopo quella tedesca e lavora con tutti i principali produttori", assicura Gianmmarco Giorda, segretario generale Anfia, ospite in città per il convegno organizzato dalla Fiom "Verso la mobilità elettrica e sostenibile".