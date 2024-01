A breve al via i lavori di riqualificazione del parcheggio D’Annunzio

Inizieranno a breve i lavori di riqualificazione del parcheggio D’Annunzio, posto tra l'omonima via e via Braccini. Leggermente ribassato rispetto al piano stradale e situato nei pressi di ambulatori dell’Asl, residenze e uffici, il piazzale interessato dagli interventi copre un'area di oltre 7mila metri quadrati che gli interventi in programma renderanno più fruibile e al contempo anche più accogliente.

Per ridurre il disagio agli utenti del parcheggio l'intervento di sistemazione dell'area di sosta si svilupperà in due fasi, così da consentire sempre l'accessibilità e l'utilizzo della metà degli stalli presenti - all'incirca 150 posti auto - e prevede, con l’avanzamento e il completamento dei lavori, una contestuale e progressiva riapertura degli spazi a disposizione per posteggiare i veicoli.

In parallelo partiranno gli interventi sul parcheggio annesso alla sede degli uffici comunali di corso Ferrucci: pur non essendo un parcheggio aperto al pubblico, anche in questo caso il cantiere è stato suddiviso in due fasi per non inibirne completamente la fruibilità.

Rimarrà invece sempre libera e accessibile da via Gabriele D'Annunzio l'area sottostante il giardino pensile dove non sono previsti lavori.

L'intervento, finanziato con risorse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è parte del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, consentirà altresì di aumentare la resilienza degli insediamenti urbani soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme.

Quella che oggi è un'area priva di verde con asfalto ammalorato si trasformerà completamente grazie alla sostituzione della pavimentazione esistente con il ripristino della permeabilità del terreno e l’inserimento di barriere alberate e strutture ombreggianti.