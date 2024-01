Attivisti ambientali sul tetto dell'Oval, archiviata la denuncia: "Appendere uno striscione non è reato"

Sono cadute tutte le accuse contro i nove attivisti di Extinction Rebellion e Fridays for Future per aver appeso, a novembre 2023, uno striscione dal tetto dell'Oval di Torino durante l’Aerospace and Defence Meetings. Reati come “invasione” e “violenza privata” sono stati archiviati con formula piena.

“Il fatto non sussiste”: con questa motivazione il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Le persone coinvolte si erano calate con gli imbraghi dal tetto dell'Oval Lingotto e avevano appeso un grande striscione con scritto: "Qui si finanzia guerra e crisi climatica". I capi d'accusa immaginati dalla Questura, oltre alle aggravanti per il numero di manifestanti e per concorso morale, erano: manifestazione non preavvisata, non ottemperanza con un ordine dell'autorità, invasione e violenza privata. Il pubblico ministero, dottoressa Valentina Sellaroli, ha chiesto l'archiviazione sottolineando come "le condotte statiche e ostruzionistiche degli indagati non integrano nessuna forma di violenza nemmeno impropria".