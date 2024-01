Spaccata in un negozio di telefonia in Barriera di Milano, scattate le manette per due stranieri

Hanno tentato di mettere a segno un furto in un negozio di telefonia in Barriera di Milano, ma sono finiti in manette dopo la spaccata. E' successo nelle scorse ore, al termine di un'operazione condotta dagli agenti di polizia del commissariato di zona.



Nei guai sono finiti un 29enne e un 34enne, entrambi stranieri, accusati di furto aggravato. Durante la notte, i titolari del negozio avevano notato la serranda aperta e hanno chiamato il 112. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno scoperto che la vetrina era stata sfondata, forse con un tombino abbandonato poi vicino all'ingresso.



I due malviventi, all'arrivo della polizia, hanno cercato di fuggire con la refurtiva, ma sono stati bloccati. Sono stati trovati in possesso di due smartphone dal valore di oltre 2000 euro, due involucri di hashish, quindici pasticche di rivotril e 250 euro in contanti.