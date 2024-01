Anna Gastel, MiTo SettembreMusica ricorda "il suo sorriso e la sua tenacia". E le dedica la prossima edizione

"Con grande commozione MITO SettembreMusica si unisce al cordoglio per la scomparsa di Anna Gastel. Con il suo sorriso e la sua tenacia ha affrontato la malattia e l’impegno per il Festival, di cui è stata Presidente dal 2016".

Con queste parole la ricorda Giorgio Battistelli, attuale direttore artistico di MITO: "Con Anna Gastel eravamo solo all'inizio di un percorso comune ma ricordo la sua apertura all'ascolto e l'entusiasmo nell'accogliere idee e proposte anche innovative. Credo di poter dire che per MITO è una grande perdita e mi auguro che chi ne raccoglierà l'eredità continui con il suo entusiasmo per la musica e le nuove idee".

Così Nicola Campogrande, che ha guidato il Festival insieme ad Anna Gastel per otto edizioni: "Oggi per me è un giorno triste. Con Anna Gastel abbiamo lavorato otto anni, raccogliendo la prestigiosa eredità del Festival e reinventandola, e il suo supporto, sempre sorridente, è stato importante. L'entusiasmo con il quale ascoltava e accoglieva la musica era meraviglioso, dolce, sempre denso di curiosità. Non la dimenticherò, non la dimenticheremo".

Gli assessori alla cultura di Torino e Milano, Rosanna Purchia e Tommaso Sacchi, hanno annunciato che la prossima edizione di MITO SettembreMusica sarà dedicata ad Anna Gastel.