Faccia a faccia tra Lo Russo e i sindacati: "Tavolo territoriale su lavoro, sviluppo ed infrastrutture"

Avviare la costruzione di una cabina di regia tra la Città di Torino e le organizzazioni sindacali che veda coinvolti a più livelli anche il mondo dell’industria, dell’impresa, le università, le organizzazioni datoriali e il terzo settore per condividere strategie per lo sviluppo industriale di Torino e dell’area metropolitana. E’ questo l’obiettivo emerso dal confronto che si è svolto questa mattina in Sala Congregazioni tra il sindaco Stefano Lo Russo e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

"Condividere obiettivi e traiettorie"

Un confronto, come spiega il primo cittadino in un post, per “condividere obiettivi e traiettorie con le organizzazioni che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori è fondamentale, soprattutto nel delicato momento in cui viviamo”. "La vocazione industriale - ha aggiunto - produce oltre il 30% del PIL della città e va promossa e rafforzata in modo sinergico tra istituzioni. Occorre lavorare in questa direzione, tenendo conto anche delle due grandi emergenze che ci troviamo ad affrontare, ovvero la lotta al cambiamento climatico e la crisi demografica".

L'attacco della Fiom

Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al lavoro, allo sviluppo e all'attrattività del territorio, alla sanità, “agli investimenti di aziende e grandi compagnie come Stellantis”. Negli scorsi giorni la Fiom Cgil aveva puntato il dito contro il sindaco, accusandolo di non difendere abbastanza i lavoratori torinesi.

Altra critica mossa dall'organizzazione sindacale era quella di aver scelto come fornitore per tram la cinese Hitachi Rail, anziché l'italiana Iveco.

"Tavolo territoriale"

L’obiettivo del confronto di questa mattina è che sindacati e Comuni lavorino insieme “alla costruzione di un tavolo territoriale che possa contribuire a individuare e sviluppare azioni su tutti temi come lavoro, sviluppo ed infrastrutture che la nostra area metropolitana sente come prioritari e cruciali per il suo futuro”.

"Questo incontro - concludono Gabriella Semeraro (CGIL), Domenico Lo Bianco (CISL) e Gianni Cortese (UIL) - rappresenta l’inizio di un percorso di confronto che dovrà produrre azioni politiche e industriali capaci di ridare slancio alla Città, tutelando il lavoro di qualità e l’accesso ai servizi delle cittadine e dei cittadini”.