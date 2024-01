Moncalieri, partita la raccolta fondi 'Sostieni la Bottega Limone' per ampliare gli spazi e ospitare nuovi servizi

Uno spazio a lungo dimenticato era stato restituito a Moncalieri e alle associazioni della città a dicembre, con l'inaugurazione ufficiale. Ma non ci si vuole fermare qui ed allora è iniziata nei giorni scorsi la raccolta fondi "Sostieni la Bottega Limone", il nuovo spazio aperto in via De Filippo su cui l’Amministrazione aveva lanciato un concorso a cui hanno risposto 22 realtà del territorio.

Tante le idee e le proposte in campo

E' a loro che è rivolto in primis l’invito a sostenere i lavori di ristrutturazione e arredo, per farlo diventare uno spazio dinamico e accogliente. Tante le proposte: da una radio di comunità a workshop di teatro, passando per uno sportello informativo sui diritti del malato di Cittadinanza Attiva, attività per bambini e famiglie, un corso di cinema, un punto di incontro per i volontari della Protezione Civile.

Servono (almeno) 3 mila euro

Finora, il Comune di Moncalieri e la Cooperativa Educazione Progetto hanno ristrutturato alcuni spazi, ma ora le 22 realtà chiedono un aiuto economico per concludere l’opera. Fissato anche l’obiettivo, raccogliere 3mila euro per realizzare uno studio di trasmissione e registrazione radio, allestire lo spazio Fonderie Bimbi e dotare la biblioteca Spazio Lib(e)ro di titoli e un sistema di catalogazione.

Guida e Di Crescenzo: "Non fermiamoci qui"

“Bottega Limone è più di uno spazio fisico, è un luogo di incontro, condivisione e crescita. Insieme ai cittadini stiamo immaginando tante attività, nuovi servizi e laboratori rivolti a grandi e piccoli. Lo facciamo con un percorso che coinvolge tutta la nostra comunità”, sottolineano gli assessori Davide Guida e Silvia Di Crescenzo, promuovendo la raccolta fondi.

Per ulteriori info: bottega.limone@educazioneprogetto.it