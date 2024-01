Due pusher scoperti e arrestati dai carabinieri: detenevano cocaina e hashish

Lunedì 29 gennaio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Oltre Dora e della Stazione Torino Regio Parco hanno arrestato un ventiquattrenne di origine egiziana, residente a Torino nella zona di Mirafiori sud.

Sul conto del giovane, trovato in possesso di quasi 3,5 chili di hashish, accuratamente confezionata in 33 panetti da 100 grammi cadauno, grava l’accusa di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. Nell’abitazione dell’arrestato, oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 8.000 euro in contanti e il materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi – tutto posto sotto sequestro. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Torino e accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Sempre lunedì mattina, stavolta a Santena, durante controlli stradali di routine, i Carabinieri hanno fermato e arrestato S.W., trentaquattrenne del luogo, trovato in possesso di cocaina e hashish. Nella successiva perquisizione a casa dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato cocaina (per un totale di quasi 10 grammi), 167 grammi di marijuana e 1 grammo di Hashish oltre al consueto materiale per il confezionamento della droga e 7.400 euro in contanti. Anche in questo caso, l’accusa da parte degli inquirenti è di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. L’uomo è stato ristretto presso le celle di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Chieri in attesa del rito per direttissima, come richiesto dalla Procura di Torino.

I procedimenti penali sono attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati in precedenza.