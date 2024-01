Il commosso addio di Torino a Bruno Segre, simbolo antifascista e non solo: "Uomo eccezionale, paladino della libertà"

È un lungo e commosso addio quello che Torino sta riservando in queste ore a Bruno Segre, l'avvocato, partigiano, giornalista morto il 27 gennaio all' età di 105 anni.

L'addio a Bruno Segre, simbolo antifascista

Una fila infinita di torinesi di ogni età ed estrazione sociale ha voluto portare il proprio saluto e riconoscimento a uno dei simboli più longevi dell'antifascismo (e non solo) italiano durante la camera ardente allestita al Polo del 900, in una cerimonia laica diventata rito collettivo e occasione di incontro a più livelli.

Il ricordo del figlio Spartaco

Vicino alla bara, circondata dai gonfaloni istituzionali, dalle bandiere dell'Anpi e da quella dell'Ordine degli Avvocati, ci sono il figlio Spartaco e il nipote Ruben, a cui è affidato il ricordo più vicino di Segre: "Mio padre - ha dichiarato il primo - se ne è andato serenamente, tutti noi perdiamo uno degli ultimi testimoni della storia del '900".

Una cerimonia laica al Polo del '900

A fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente del Polo Alberto Sinigaglia: "Bruno - ha sottolineato - ha scelto personalmente di realizzare l'ultimo saluto qui da noi per il nostro bagaglio culturale e questo ci onora molto per la sua figura di cittadino solidale e personaggio in grado di unire".

Il saluto dei partigiani

Da partigiano e protagonista di tante battaglie civili, non poteva mancare una folta rappresentanza dell'Anpi, guidata dal presidente provinciale Nino Boeti: "Era - ha commentato - un uomo eccezionale e un punto di riferimento straordinario: nel mio rapporto con lui ho sempre pensato che fosse al di sopra della normalità non solo moralmente e intellettualmente, ma anche fisicamente; basti pensare all'impegno nella Resistenza o per il referendum sul divorzio, quando affittò un aereo per lanciare volantini, così come alla difesa gratuita degli obiettori di coscienza".

Lo stesso Boeti ha sintetizzato in un modo molto diretto l'esistenza Segre: "Bruno - ha concluso - è un paladino della libertà, concetto che ha rappresentato la via maestra della sua vita. E una persona così non poteva che essere antifascista, perché i fascismi sono sinonimo di violenza ed oppressione".

Insieme ai cittadini si sono visti anche molti rappresentanti delle istituzioni, come le assessore della Città di Torino Chiara Foglietta e Gianna Pentenero, oltre alla presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo e a diversi consiglieri.