Il pugilato per adolescenti è una disciplina che negli ultimi anni ha guadagnato molta popolarità visto che offre molti benefici mentali e fisici ai giovani praticanti di uno sport che si chiama anche boxe e coinvolge l'uso delle mani.

Esso è collegato a tutta una serie di tecniche che bisogna imparare per colpire l'avversario che riguardano i pugni: però in questo articolo vogliamo capire bene come funziona, chi lo propone e quali possono essere vantaggi e benefici per i ragazzi.

Per quanto riguarda il funzionamento diciamo che il pugilato relativo agli adolescenti seguendo le regole di base e la boxe, tenendo però presente in maniera molto attenta alla sicurezza e al livello di competenza del giovane partecipante, nel senso che gli adolescenti verranno introdotti in maniera graduale alla tecnica di pugilato compresi i colpi di base, nonché le strategie di difesa e le posizioni corrette.

Le sessioni di allenamento spazieranno dalla preparazione fisica alla formazione tecnica con attività come forza, resistenza e allenamento cardiovascolare. Per quanto riguarda le competizioni ovviamente sono molto più leggere rispetto agli incontri tra professionisti, però consentirà ai ragazzi di mettere in pratica tutto quello che hanno imparato in teoria in un ambiente disciplinato, controllato e sicuro, nonché strutturato, grazie alla presenza di strutture qualificate e di preparatori di un certo livello.

Questo tipo di pugilato viene proposto da tanti club sportivi nonché palestre e che offrono proprio dei corsi di pugilato che sono rivolti agli adolescenti, che sono legati a programmi guidati da istruttori qualificati ed esperti, che metteranno in primo piano la sicurezza degli adolescenti.

Inoltre ad essere coinvolte nella promozione dei programmi sportivi e dei corsi di solito sono le organizzazioni sportive giovani, le scuole e le comunità locali.

Quali sono i benefici principali del pugilato per gli adolescenti

Uno dei principali benefici del pugilato per un adolescente è l'aspetto fisico cioè la salute cardiovascolare Nel senso che gli allenamenti sono molto intensi e quindi miglioreranno la salute del cuore, aumentando al contempo la resistenza cardiovascolare.

Inoltre l'allenamento legato al pugilato coinvolge tutta una serie di movimenti migliorando flessibilità, coordinazione e forza complessiva del corpo dell'adolescente.

Quest'ultimo grazie a questo tipo di allenamento, che è abbastanza intenso e impegnativo, potrà mantenere un peso sano promuovendo uno stile di vita attivo, che però non ha a che solo con l'aspetto fisico, perché ci sono anche vantaggi mentali da non sottovalutare per quanto riguarda il pugilato fatto da adolescenti.

Infatti parliamo di uno sport che riesce a insegnare ai giovani l'importanza del rispetto per gli altri e dell'autocontrollo, nonché della disciplina, le quali sono tutte cose fondamentali sia nello sport, che nelle relazioni quotidiane, e che i ragazzi poi si riporteranno da adulti nel bene e nel male.

Considerando poi che il pugilato richiede molta disciplina consente anche ai ragazzi di imparare e gestire lo stress e sviluppare strategie di coping. Inoltre, nel momento in cui il ragazzo migliorerà le sue qualità col pugilato, svilupperà un senso di realizzazione che contribuirà in maniera positiva alla sua autostima.