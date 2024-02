In questo articolo andremo a vedere la differenza tra pulizie civili e industriali, per non fare confusione, anche se comunque le prime sono facili da comprendere perché riguardano gli ambienti domestici, ma anche lavorativi.

Infatti ci riferiamo alle case ma anche condomini, uffici alberghi, e mense che sono frequentate costantemente da molte persone, e che richiedono quindi un tipo di lavoro abbastanza periodico per quanto riguarda le pulizie.

Però, la manutenzione di uno spazio in comune tra quelli che abbiamo nominato, sicuramente sarà meno impegnativa rispetto a quello che si fa per le pulizie industriali.

Deve comunque rispettare delle tempistiche sia per quanto riguarda la pulizia, ma anche per l'igienizzazione e la disinfezione.

Invece per quanto riguarda i servizi pulizia industriale diciamo che si riferiscono operazioni che comprendono sanificazione e igienizzazione di spazi industriali, che per legge sono obbligatori proprio in quegli ambienti di lavoro di tipo industriale.

Parliamo infatti di spazi che ospitano residui e scarti di materiali che devono essere smaltiti in maniera veloce, perché altrimenti possono nuocere sia alla salute dell'ambiente che dei lavoratori, tenendo presente anche che parliamo di spazi che ospitano la produzione. ma anche stoccaggio di merci come per esempio fabbriche e capannoni.

Quindi sarà importante operare in un ambiente completamente pulito per non compromettere l'efficienza e il corretto funzionamento dei macchinari.

Per quanto riguarda il nostro paese diciamo che, le disposizioni che riguardano le condizioni igieniche da rispettare sul luogo di lavoro le possiamo trovare nel decreto legislativo 81 del 2008.

Si tratta di un testo unico sulla sicurezza lavoro, e si caratterizza per essere in linea con le norme europee, che comunque hanno lo scopo di tutelare il lavoratore, garantendogli un contesto dove la sua salute e la sua sicurezza non sono messe a rischio.

In questi casi quindi c'è bisogno di trovare dei servizi appositi e garantiranno un alto livello di pulizia igienica, fornendo ai servizi sia in ambito industriale come in questo caso, ma anche in ambito civile.

Ribadiamo il fatto che le pulizie industriali sono molto più complesse di quelle civili.

Differenze specifiche tra le due

Come dicevamo le pulizie industriali sono più complessi di quelle civili, ma anche diverse perché implicano il fatto di utilizzare necessariamente macchinari specifici, che ovviamente dovranno variare in base al tipo di industria da pulire.

Oltre al fatto che si parla di operazioni specifiche e complesse come per esempio quando si deve smaltire una sostanza nociva per l'ambiente.

Inoltre le attrezzature da pulire hanno caratteristiche particolari che devono essere trattate in maniera specifica e concetti prodotti perché altrimenti rischiano quello di fare dei danni da non dimenticare, poiché il personale si è specializzato in maniera particolare.

Oltre al fatto che è la formazione può cambiare in base al tipo di produzione aziendale alla quale si opera.

Proprio di formazione del personale per le pulizie industriali si parla in quel decreto legislativo che nominavamo prima e cioè il numero 81 del 2008.

In definitiva chi ha bisogno di queste pulizie industriali non dovrebbe sottovalutare il problema, ma deve rivolgersi solo a grandi realtà del settore.