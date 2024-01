Nichelino, raccolte oltre 200 firme per chiedere la riapertura a tempo pieno del Centro di salute mentale

Una riapertura parziale (e senza certezze sulla durata del servizio per i mesi a venire) non basta ed allora, dopo le proteste di sindacanti e politici del territorio, prosegue a Nichelino la raccolta firme promossa da Utim e CittadinanzAttiva per la riapertura completa del Centro di Salute Mentale di via San Francesco.

Raccolte più di 200 adesioni

In pochi giorni, davanti al distretto dell'Asl To5 del Debouchè sono state raccolte oltre 200 firma a sostegno della petizione. “Dopo la mancata riapertura dopo le feste natalizie, l’Asl ha garantito la presenza dei medici psichiatri due giorni alla settimana, mercoledì e giovedì, per due ore al mattino - spiegano Giuseppe D’Angelo dell’Utim ed Enrico Ferrario di CittadinanzAttiva - Date le problematiche importanti di questi pazienti e delle loro famiglie, raccogliamo le firme per ottenere una rapida e piena riapertura del servizio”.

Dove e quando poter firmare

La raccolta continua anche a Vinovo presso il punto prelievi di piazza 2 Giugno il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso le associazioni Tesa Soms, Casa di Eva, patronato Cgil, le farmacie e i negozi Erboristeria San Bartolomeo, la Mela Stregata, la Casa del Buongustaio di via Fratelli Cervi, le Fioriste Nadia e Maddy. Chi volesse firmare, ulteriori info chiamando il numero 338.4669710.