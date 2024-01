"Lo Russo legalizza Askatasuna: un progetto vergognoso". E il caso arriva in Parlamento

L'atto che di fatto legalizza l'occupazione del centro sociale Askatasuna dovrebbe essere approvato questa mattina dalla giunta, ma Fratelli d'Italia è già sulle barricate. La Vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli ha infatti annunciato di presentare un'interrogazione al Ministero dell'Interno contro l'atto dell'amministrazione Lo Russo.

Un documento, all'interno del Regolamento dei Beni Comuni approvato nel 2019 dalla maggioranza pentastellata di Chiara Appendino, che di fatto concede l'ex scuola di corso Regina Margherita agli occupanti. Persone, come denuncia Montaruli, " che ne avrebbero fatto un presidio per studiare negli anni atti di inaudita violenza politica" . Con la "legalizzazione" di Askatasuna, prosegue la deputata, " saremmo di fronte alla più grave marcia indietro di una istituzione sul fronte della libertà, della democrazia e del pluralismo ".

Da qui la decisione di Montaruli di presentare un’interrogazione urgente al Ministero dell'interno, " considerati gli evidenti problemi di ordine pubblico e sicurezza costantemente creati dal centro sociale non può essere ignorato ". A schierarsi al suo fianco che la senatrice di FdI Paola Ambrogi o: " Il Pd, Lo Russo e la sua maggioranza compiono una netta scelta di campo ponendosi dalla parte dell’illegalità e della violenza” .

Ad unirsi a lei i colleghi in Comune Enzo Liardo e Ferrante De Benedictis, che annuncia di voler raccogliere le firme con l'obiettivo di fare un referendum abrogativo cittadino "contro il vergognoso progetto del sindaco Lo Russo". "Chiediamo ai torinesi - aggiungono - di appellarsi con noi al Comune di Torino affinché questa scelta scellerata sia bloccata". Liardo e De Benedictis hanno quindi lanciato una petizione online su Change.org per dire no alla "legalizzazione della violenza politica".