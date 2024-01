Carignano, si dimette il consigliere comunale Roberto Falciola della lista "La Città che Cresce"

Il 30 gennaio Roberto Falciola, già candidato sindaco per la lista La Città che Cresce e finora capogruppo della minoranza, ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

"Ho rivestito tale carica per dodici anni e mezzo, essendo questa la mia terza legislatura senza interruzione, impegnandomi, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. In questi anni ho imparato molto e ho potuto apprezzare in molte colleghe e in molti colleghi, al di là delle appartenenze, il desiderio autentico di fare il bene della città".

"Sono confortato dal fatto che chi mi succederà porterà con sé non solo un’esperienza amministrativa già consolidata e le proprie valide competenze personali ma anche la piena continuità di idee, di sensibilità e di progetti a cui tante cittadine e tanti cittadini nell’ultima tornata elettorale hanno dato il loro consenso. Il mio impegno personale per la nostra città proseguirà nel gruppo di cittadinanza attiva La Città che Cresce, che considero una risorsa preziosissima per lo sviluppo della qualità della vita democratica e della convivenza civile del nostro Comune".

Al dimissionario Falciola subentrerà Alberto Tamietti, già consigliere comunale nella scorsa legislatura e primo dei non eletti della Città che Cresce alle ultime elezioni. La Città che Cresce esprime a Falciola la sua riconoscenza per quanto testimoniato in Consiglio comunale nei lunghi anni della sua presenza e sa di poter contare su di lui per proseguire nell’impegno di pensare il futuro di Carignano.