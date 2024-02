Al Cinema Massimo, la proiezione di Lala e l'incontro con la regista Ludovica Fales

Lala di Ludovica Fales arriva al Cinema Massimo di Torino mercoledì 7 febbraio alle 20.30. al termine della proiezione è previsto incontro con Ludovica Fales, Ivana Nikolić e Rašid Nikolić, condotto da Francesco Giai Via, Critico cinematografico e programmatore di festival.

Trama

Lala, Samanta e Zaga hanno la stessa età, condividono gli stessi desideri e sogni. Sono tre giovani italiane, che l'Italia non riconosce perché i loro genitori sono nati altrove. Le loro storie prendono forma, e si intrecciano in un racconto collettivo di una e tante adolescenti senza documenti portandoci, tra i paradossi della legge in un viaggio collettivo alla ricerca della identità di un’intera generazione dai diritti indefiniti o negati. In un caleidoscopio di storie che si intersecano diventa il manifesto di una generazione, un mosaico di voci di ragazze e ragazzi e che sono tutte e tutti “Lala”.





Firmano il brano speciale, realizzato appositamente per il film, “Il Mio Nome è Lala” gli Assalti Frontali, storica band hip hop romana.





Premi

Lala ha vinto il premio del pubblico mymovies alla 41a edizione del Bellaria Film Festival e la menzione speciale per il documentario alla XV edizione di Ortigia Film Festival e ha partecipato alla 35a edizione del Trieste Film Festival per il Premio Corso Salani.