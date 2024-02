Mahmood arriva all'Anima Festival: è il primo ospite dell'edizione 2024

Segnatevi in agenda la data del 20 luglio. E segnatevi la location: Anfiteatro dell'Anima, a Cervere.

L'Anima Festival annuncia oggi il suo primo grande ospite per l'estate 2024: Mahmood, vincitore di due Festival di Sanremo e dato tra i favoriti anche per questa 74ª edizione, che lo vedrà sul palco dell'Ariston con il brano "Tuta Gold".

Il 16 febbraio l'uscita dell'album "Nei letti degli altri" e a seguire la partenza per l'European Tour, 17 date al via il 4 aprile. Poi la partenza del Summer Tour, che lo vedrà, il 20 luglio, protagonista assoluto dell'estate cuneese, con la tappa all'Anima Festival, ormai diventato evento musicale di riferimento a livello regionale e non solo.

Mahmood sarà su quel magico palco, dominato dalla maschera realizzata dall’artista di Sanfront Germana Eucalipto che domina, in silenzio, dall’alto dei suoi sette metri, la platea realizzata sul declivio erboso, con piccoli terrazzamenti digradanti in pietra di luserna, fino allo specchio d’acqua che separa il pubblico dalla scena.

Proporrà i brani del nuovo album e quelli che lo hanno reso amato dal grande pubblico. L'artista conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Bastano questi numeri per identificare l'artista, di cui sono orgogliosissimi i fratelli Chiarlo, Ivan e Natascia, ormai da nove anni organizzatori dell'Anima Festival.

"Siamo davvero contenti di portare su quel magico palco un artista giovane ma ormai di diritto tra i grandi della musica italiana. Abbiamo davvero tanti bei nomi in arrivo e siamo certi che il pubblico saprà apprezzare e dimostrarci l'affetto, come fa ormai da quasi un decennio", commentano. Appuntamento dunque nella suggestiva location dell'Anfiteatro dell'Anima di Grinzano a Cervere, abbracciati dalle Langhe da una parte e dalla catena montuosa del Monviso dall'altra.

I biglietti sono acquistabili dalle 14 di oggi 1 febbraio su TicketOne