Casinò e scommesse: in crescita il gioco online con 4,9 milioni di nuovi conti aperti nel 2022

Gli italiani si riconfermano un popolo di giocatori: sono stati aperti ben 4,9 milioni di nuovi conti online nel 2022. Questi i dati secondo il Libroblu, il recente rapporto statistico pubblicato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla diffusione del gioco d’azzardo in Italia.

Una cifra record, ma non inaspettata. Il trend del gioco online è da anni in forte crescita, agevolato dalle misure restrittive dell’emergenza pandemica e la crescente offerta di siti di gioco e casinò online che promettono lauti bonus benvenuto scommesse , fattori che hanno contribuito a un effetto “sorpasso” nei confronti delle opzioni di gioco d’azzardo fisiche.



Rispetto al 2021, però bisogna ammettere che si tratta tutto sommato di una crescita più modesta, pari al 8,78%, e dovuta a incrementi del 94,53% per i “Giochi numerici a

totalizzatore”, del 20,89 per cento per le “Lotterie” e del 19,68 per cento per il “Betting Exchange”.

Scommesse sportive sul podio: le tipologie preferite dagli italiani

Il rapporto contiene anche una sezione dettagliata sulle tipologie di gioco a distanza sui siti di scommesse e casinò online con regolare licenza ADM (ex-AAMS).

In prima posizione con il 23,74% troviamo il “Gioco a base sportiva”, ovvero le classiche offerte sportive, con numeri quasi invariati rispetto all’anno precedente, seguito dal 17,32% che si è rivolto ai “Giochi di abilità a distanza (skill games)”.





Il 13,62% degli utenti invece ha preferito i “Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e Giochi di sorte a quota fissa”, che si riconferma anche la categoria dove gli utenti italiani hanno speso di più raggiungendo i 2.013 milioni di euro.

L’Italia ama il gioco online: in prima fila Campania e Lombardia

Analizzando invece la ripartizione del numero di nuovi conti di gioco aperti nel 2022 per regione, in prima posizione troviamo gli utenti dalla Campania (16,12%), seguiti dalla Lombardia (13,38%), dalla Sicilia (11,05%) e dal Lazio (10,79%).

Si riscontrano le quote più basse in Valle d’Aosta (0,16%), Molise (0,51%) e Trentino-Alto Adige (0,90 per cento). La voce “estero” comprende gli utenti italiani con residenza all’estero e rappresenta lo 0,18% dei nuovi conti aperti nel 2022.

Un altro dato molto interessante è il numero di conti aperto da ciascun utente. La maggior parte è titolare di numero di conti compreso tra 2 e 10, a dimostrazione della diffusa abitudine di attivare più conti di gioco, al fine di approfittare dei diversi bonus offerti dai vari bookmaker.

Più sicurezza nel 2022: Controlli più serrati e meno sanzioni

Infine è importante segnalare il continuo impegno da parte dell’Agenzia nella vigilanza della rete telematica atta a inibire siti web irregolari e truffaldini.L’attività svolta dall’Agenzia ha portato all’inibizione di 261 siti web irregolari nel 2022, registrando un aumento del 32,49% rispetto al 2021. Per i tentativi di accesso a tali siti si registra un calo del 4,95% all’anno precedente, probabilmente un segnale della maggior consapevolezza degli appassionati di gioco d’azzardo online.

Per quanto riguarda il settore delle scommesse sportive, emerge un calo del 4,14% del numero di violazioni amministrative accertate dall’Agenzia nel 2022 rispetto all’anno precedente, a fronte di numero maggiore di atti di accertamento del 29,55% rispetto al 2021. In poche parole, nel 2022 l’Agenzia ha effettuato molti più controlli riscontrando meno violazioni rispetto all’anno precedente.

Anche per quanto riguarda le misure di controllo e contrasto al gioco minorile nel settore del gioco a distanza, secondo le ultime direttive ogni operatore deve richiedere la presentazione da parte di ogni nuovo utente che voglia aprire un conto di gioco, di un documento d’identità in corso di validità.