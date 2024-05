Ventimila Soci in Assemblea approvano il bilancio di Banca d'Alba

Uno dei momenti più attesi ha riguardato la presentazione del progetto del centro polifunzionale che la banca realizzerà per ospitare le future Assemblee dei Soci e che verrà messo a disposizione di tutto il territorio, come ha chiarito il Presidente Cornaglia: «abbiamo fortemente voluto questo progetto come lascito importante a tutta la comunità, segno della centralità di questo territorio per Banca d'Alba - spiega ancora il presidente Cornaglia -. Quella avviata oggi è una iniziativa che ci impegna per il futuro a sostenere il tessuto economico locale, offrire nuove opportunità a tutti gli organizzatori di eventi e nuovi spazi di aggregazione per la collettività. Le sue dimensioni consentiranno alla città di divenire ancora di più un punto di riferimento a livello nazionale”. Il recupero del fabbricato in disuso, ma dalla grande storia e valenza per il territorio, prevede l’utilizzo di soluzioni tecniche integrate tra architettura e impiantistica per raggiungere ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità energetica e valorizzazione del suolo circostante grazie alla piantumazione di mille alberi.