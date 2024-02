A Nichelino conto alla rovescia per la sesta edizione del Salone del libro usato: oltre 3000 volumi a 1 euro

E' diventato ormai un appuntamento classico per chi abita (non solo) a Nichelino. E' iniziato il conto alla rovescia per il ritorno del Salone del Libro usato alla libreria Il Cammello. Un appuntamento, giunto alla sesta edizione, rivolto a tutti coloro che amano leggere e vedono nella lettura un utile passatempo, ma anche un modo per accrescere il proprio bagaglio culturale.

3000 libri usati al prezzo di 1 euro

"Abbiamo allestito al piano inferiore della nostra sede uno spazio espositivo con 3000 libri usati al prezzo speciale di 1 euro", spiega Gian Luca Ruggiero, presidente de Il Cammello, l'associazione che ha aperto undici anni fa la libreria (l'unica, in tutta Italia, gestita interamente da volontari), già protagonista di altre iniziative per sostenere la cultura.

"Inoltre, ci saranno negli scaffali circa 10000 libri usati con prezzi scontati dal 60% al 90% rispetto al prezzo iniziale di copertina - aggiunge Ruggiero - Alla libreria Il Cammello si possono acquistare libri usati ad un prezzo veramente concorrenziale e ci teniamo anche a sottolineare con orgoglio che è l’unico posto in Italia in cui è possibile costituire una libreria di base con meno di 100 euro”.

Appuntamento dal 10 al 18 febbraio

Il Salone del libro usato si svolgerà da sabato 10 a domenica 18 febbraio con il seguente orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per maggiori informazioni http://www.libreriailcammello.com/Libreria/Index.aspx dove è anche possibile consultare il catalogo completo dei libri in vendita.

Per altre info seguite i social della libreria (Facebook e Instagram) oppure scrivete alla mail: ilcammellolibreria@gmail.com.