Da Villa Gualino a villa Javelli, la Regione si affida a un Fondo per valorizzare 6 spazi in cerca di rilancio

La Regione si affida a un Fondo (i3 Sviluppo Italia) per dare un nuovo destino a palazzi e proprietà in cerca di rilancio e di nuova vocazione. Si tratta di 6 realtà, per ora - presto aumenteranno - da Villa Gualino, che veglia Torino dall'alto, alla elegante Villa Javello, in via Petrarca 44, vicino a Torino Esposizioni. E poi via Garibaldi 4, via Principe Amedeo 17, corso Principe Eugenio 36 e corso Bolzano 44. Il Piemonte è la seconda regione dopo il Lazio a muoversi in questa direzione.